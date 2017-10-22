Убита девушка командира донецких сепаратистов Гиви

Украинские СМИ сообщили об убийстве девушки бывшего командира батальона «Сомали» в «ДНР» Михаила Толстых, известного как Гиви. Первым информацию опубликовало издание «Апостроф», пишет «Газета.ру».

При этом оно ссылается на сообщения в соцсетях. В них говорится, что 26-летняя женщина с позывным "Белоснежка" якобы была убита снайпером в Донецке 19 октября.

Официальные ведомства пока не прокомментировали эту информацию.

Командир донецких сепаратистов «Сомали» Михаил «Гиви» Толстых был убит 8 февраля 2017 года.