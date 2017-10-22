Громкое событие последних дней – голосование некоторых членов делегации Верховный Рады Украины за антиазербайджанскую резолюцию ПАСЕ - до сих пор остается в центре внимания не только азербайджанских экспертов, но и украинских.

Так, по словам первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубивина, позитивная динамика во взаимоотношениях Киева и Баку нравится далеко не всем. По его словам, определенные силы не только вне, но и внутри Украины хотят навредить президенту Петру Порошенко, проводящему последовательную политику по отношению к Азербайджану. Кубивин особо указал на голосование некоторых членов Верховной Рады в ПАСЕ по Азербайджану.

Украинский министр заметил, что за резолюции №2184 и №2185 голосовали всего пять из 12 членов украинской делегации. Более того, отметил он, ни один из проголосовавших депутатов не принадлежит к Блоку Петра Порошенко (БПП). Тогда как депутат от БПП Олексий Гончаренко и вовсе оказал поддержку поправкам азербайджанской делегации к резолюции №2185/2017, подчеркнул он.

"Цель этих провокационных действий предельно ясна — нанести ущерб политике Петра Порошенко, который проводит обеспечение курса Украины на евроинтеграцию так, чтобы в то же время не допустить никакого негативного влияния на наши стратегические взаимоотношения с братским, дружественным Азербайджаном", — отметил Кубив.

В свою очередь в беседе с haqqin.az вице-президент Академии экономических наук Украины, политический эксперт и бывший советник премьер-министра Украины академик Анатолий Пешко заявил, что голосование пяти народных депутатов Украины, представленных в ПАСЕ, в поддержку резолюции, направленной против интересов Азербайджана, не следует рассматривать как проявление недружелюбности к жителям братского азербайджанского народа.

«В отличие от Азербайджана, украинская правящая верхушка проводит политику жесточайшего террора по отношению к своим же гражданам: как рядовым, так и общественным деятелям, и представителям СМИ, и политикам. Украинские депутаты, напуганные систематическими антиконституционными действиями украинского правительства, президента и парламента, последовательно ущемляющими и отбирающими элементарные права и свободы граждан Украины, каждодневно сталкиваясь с фактами откровенного злоупотребления со стороны представителей высшей государственной власти, а также высших чиновников украинских правоохранительных органов, очень болезненно реагируют на подобные факты.

Поэтому прозвучавшая из уст докладчиков 72 сессии ПАСЕ информация о, якобы, нарушении прав человека в Азербайджане, вызвала безусловный рефлекс. Депутаты автоматически проголосовали за вышеупомянутую резолюцию ПАСЕ, глубоко не вникая в то, соответствует ли действительности информация, предоставленная докладчиками в отношении прав и свобод граждан Азербайджана», - подчеркнул Анатолий Пешко.

Собеседник попросил граждан Азербайджана снисходительно отнестись к тем украинским парламентариям, которые «реально напуганы происходящим беспределом в нашей Украине». «Как говорится в пословице: «Обжегшись на молоке, на воду дуют». Так и поступили украинские депутаты.

«Еще раз призываю братский азербайджанский народ сохранять дружбу и добрые человеческие отношения с Украиной и другими странами бывшего Советского Союза, потому что, несмотря на то, что сейчас мы живем в разных государствах, но высшие человеческие ценности: взаимопонимание, взаимопомощь, доброжелательность, готовность всегда помочь в беде - остались наивысшей незыблемой ценностью, объединяющей наши народы», - заявил Пешко.

В заключение беседы академик выразил глубокое уважение к азербайджанскому народу.