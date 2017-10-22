Минздрав Азербайджана приступил к реализации мер по профилактике гриппа. Согласно приказу министра Октая Ширалиева, медицинские пункты в учреждениях и на предприятиях будут вести санитарно-просветительскую работу, объясняя работниками, как уберечься от гриппа, медпункты обеспечат противогриппозными препаратами и в целом будет усилен контроль за распространением острых респираторных вирусных инфекций в стране. на случай появления очагов инфекции.

А на случай, если грипп все же просочится сквозь столь мощный кордон, в учреждениях образования, где риск заражения особенно велик, предусмотрены дезинфекционные работы, все будут обеспечены защитными средствами, в смысле медицинскими масками, а также введут некие ограничительные меры.

Но вот проведение массовых прививок в Азербайджане, как это происходит в нынешнем году в РФ и Украине, не предполагается.

Как заявила haqqin.az заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Афаг Алиева, в Азербайджане нет необходимости в массовых противогриппозных прививках, тем более что в настоящее время в стране отмечается снижение заболеваемости ОРВИ.

За 9 месяцев этого года число заболевших снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну и, как отметила эпидемиолог, во-первых, пока ситуация с гриппом в Азербайджана не представляет угрозу эпидемии, а во-вторых - эффективность противогриппозных вакцин все еще остается сомнительной.

«Вирус гриппа чрезвычайно быстро мутирует, вакцина, которая была эффективна в прошлом году, не может уже и не подействовать. Вирус быстро приспосабливается к антигриппозным препаратам и становится очень устойчивым», - утверждает А.Алиева.

Но несмотря на все заверения азербайджанских эпидемиологов, в стране немало людей,желающих обезопасить себя прививкой от гриппа. Однако государственные медицинские учреждения проводят плановые прививки только детям до 6 лет. Всем же старше шести следует обращаться в частные клиники.

Haqqin.az провел свой мониторинг крупных частных клиник Баку на предмет наличия антигриппозной вакцины и цен на прививки. Выяснилось, что из десяти медучреждений можно пройти процедуру вакцинации от гриппа. Во всех этих клиниках используют вакцину инактивированного вируса – Ваксигрип. Цены варьируют от 30 до 70 манатов.

Ну а если кому-то повезет с друзьями среди врачей в обычной поликлинике, то по знакомству могут сделать прививку за 25 манатов. Некоторые врачи сами привозят из-за границы вакцину в период сезонных ОРВИ.

Правда санитарно-эпидемиологические службы страны обещают, что в случае, если эпидемии гриппа все же нас не минует, прививки будут делать и в госклиниках. Но медики все же надеются, что в осенне-зимний период этого года до эпидемии не дойдет.