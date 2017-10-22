Подписаться на уведомления
 

Минздрав занял оборону, но от прививок отказывается не наша эпидемия

Автор: Ульвия Худиева, отдел социума 

Минздрав Азербайджана приступил к реализации мер по профилактике гриппа. Согласно приказу министра Октая Ширалиева, медицинские пункты в учреждениях и на предприятиях будут вести санитарно-просветительскую работу, объясняя работниками, как уберечься от гриппа, медпункты обеспечат противогриппозными препаратами и в целом будет усилен контроль за распространением острых респираторных вирусных инфекций в стране. на случай появления очагов инфекции.

Октай Ширалиев

А на случай, если грипп все же просочится сквозь столь мощный кордон, в учреждениях образования, где риск заражения особенно велик, предусмотрены дезинфекционные работы, все будут обеспечены защитными средствами, в смысле медицинскими масками, а также введут некие ограничительные меры.

Но вот проведение массовых прививок в Азербайджане, как это происходит в нынешнем году в РФ и Украине, не предполагается.

Как заявила haqqin.az  заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии  Минздрава Афаг Алиева, в Азербайджане нет необходимости в массовых противогриппозных прививках, тем более что в настоящее время в стране отмечается снижение заболеваемости ОРВИ.

За 9 месяцев этого года число заболевших снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну и, как отметила эпидемиолог, во-первых, пока ситуация с гриппом в Азербайджана не представляет угрозу эпидемии, а во-вторых - эффективность противогриппозных вакцин все еще остается сомнительной.

«Вирус гриппа чрезвычайно быстро мутирует, вакцина, которая была эффективна в прошлом году, не может уже и не подействовать. Вирус быстро приспосабливается к антигриппозным препаратам и становится очень устойчивым», - утверждает А.Алиева. 

Но несмотря на все заверения азербайджанских эпидемиологов, в стране немало людей,желающих обезопасить себя прививкой от гриппа. Однако государственные медицинские учреждения проводят плановые прививки только детям до 6 лет. Всем же старше шести следует обращаться в частные клиники.  

Haqqin.az провел свой мониторинг крупных частных клиник Баку на предмет наличия антигриппозной вакцины и цен на прививки. Выяснилось, что из десяти медучреждений можно пройти процедуру вакцинации от гриппа. Во всех этих клиниках используют вакцину инактивированного вируса – Ваксигрип. Цены варьируют от 30 до 70 манатов.

Ну а если кому-то повезет с друзьями среди врачей в обычной поликлинике, то по знакомству могут сделать прививку за 25 манатов. Некоторые врачи сами привозят из-за границы вакцину в период сезонных ОРВИ.

Правда санитарно-эпидемиологические службы страны обещают, что в случае, если эпидемии гриппа все же нас не минует, прививки будут делать и в госклиниках. Но медики все же надеются, что в осенне-зимний период этого года до эпидемии не дойдет.

815 просмотров


Старости
Бакинский студент стал самым известным писателем в Центральной Америке
Бакинский студент стал самым известным писателем в Центральной Америке
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
23 Окт 17° / 10°
24 Окт 17° / 13°
25 Окт 19° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Погиб азербайджанский солдат
Драка между полицией и сторонниками Саакашвили в центре Киева
«Усатая» Мона Лиза продана в Париже
Раненый Човдаров победил
Курдские боевики вошли в Лачин и Кельбаджар сенсационное заявление Гекселя Гюльбея
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде
Ереван планировал дестабилизацию в Джавахетии
Минздрав занял оборону, но от прививок отказывается не наша эпидемия
Первый вице-премьер Украины осудил депутатов, нанесших удар в спину Азербайджана по следам наших выступлений
Убита девушка командира донецких сепаратистов Гиви
У инвалидов отнимают последнее: пенсии мнения и оценки
Испанский министр: «Мы восстановим порядок в Каталонии»
Сын Трампа показал отца в образе Супермена с бородой фото
Карлос поставил все деньги на Азербайджан
Азербайджан отвечает Армении ракетами Лукашенко только что
Израильский самолет опасно сблизился с российским лайнером
У берегов Латвии обнаружили российскую подлодку
Курды захватили крупнейшее месторождение нефти в Сирии
Вынужденная посадка самолета Астана – Баку обновлено 12:20
Каладзе стал мэром Тбилиси Официально
«Временные» политики не ухудшат отношения между Баку и Киевом реакция из Украины
Москва споткнулась в Курдистане актуальный комментарий
Навальный вышел на свободу
Саакашвили сообщил о депортации своих соратников в Грузию
Минобороны России сравнило Ракку с разбомбленным Дрезденом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться