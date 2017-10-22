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Ереван планировал дестабилизацию в Джавахетии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Не много времени понадобилось грузинскому МИДу, чтобы вынести окончательное решение в отношении Сергея Минасяна, заместителя ереванского директора Института Кавказа, которого прочили послом Армении в Грузии. Не помогла и выигрышная деталь в биографии кандидата – он родом из Ахалкалаки.

Этот факт хорошо известен в Тбилиси, как и то, что С.Минасян как раз и является одним из идеологов «джавахкского» сепаратизма, ставящего своей целью присоединение региона с тем же названием к Армении.

Кстати, об этом в свое время сообщал и haqqin.az. Как бы там ни было, а МИД Грузии, дипломатично предложил своим армянским коллегам подобрать другую кандидатуру на пост посла, которая бы не вызывала изжоги у общественности страны пребывания. Однако истинные причины отзыва кандидатуры С.Минасяна стали предметом острой дискуссии в местных СМИ. Некоторые журналисты сделали вполне логичный вывод, что с его помощью «Ереван планировал дестабилизацию в Самцхе-Джавахети, на родине будущего посла».

Напомнили дотошные журналисты и о недавней статье С. Минасяна «Ситуация в Джавахке в контексте проблемы вывода российских военных баз из Грузии», которая доказывала, что Россия должна решить проблему Самцхе-Джавахети по абхазскому и югоосетинскому сценарию. «Когда принимается решение в связи с послом, оно всегда публично. Всякие спекуляции в связи с данной темой неуместны», - поставила точку в дискуссии, грозящей перерасти в информационную войну  пресс-служба МИД Грузии. Меж тем, в Ереване уже подобрали новую кандидатуру, называется имя бывшего депутата парламента от республиканской партии Армении Рубена Садояна. В Тбилиси о нем ничего не известно. «Видно хорошо законспирировался», - шутят журналисты.

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