Подписаться на уведомления
 

Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

 

23 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами возможен слабый туман. Днем юго-западный ветер в ряде мест усилится.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 10 - 14, днем - 18 - 23 градуса тепла; в Баку: ночью - 11 - 13, днем - 20 - 22 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 761-го до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 75 - 85%, днем - 50 - 55%.

В районах Азербайджана по большей части без осадков. Утром в отдельных из них возможен туман. Западный ветер днем в ряде мест усилится.

Температура воздуха здесь: ночью - 8 - 13, днем - 20 - 25 градусов тепла; в горах: ночью - 2 - 7, днем - 11 - 16 градусов тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии предупреждает, что с дневных часов 23 октября по дневные же часы 24 октября главным образом в северных и восточных районах республики погодные условия будут нестабильными: ожидаются грозы, локальные дожди, в отдельных местах - ливневого характера, а также усиление западного ветра. Вероятен подъем уровня воды в реках.

728 просмотров


Старости
Бакинский студент стал самым известным писателем в Центральной Америке
Бакинский студент стал самым известным писателем в Центральной Америке
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
23 Окт 17° / 10°
24 Окт 17° / 13°
25 Окт 19° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Погиб азербайджанский солдат
Драка между полицией и сторонниками Саакашвили в центре Киева
«Усатая» Мона Лиза продана в Париже
Раненый Човдаров победил
Курдские боевики вошли в Лачин и Кельбаджар сенсационное заявление Гекселя Гюльбея
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде
Ереван планировал дестабилизацию в Джавахетии
Минздрав занял оборону, но от прививок отказывается не наша эпидемия
Первый вице-премьер Украины осудил депутатов, нанесших удар в спину Азербайджана по следам наших выступлений
Убита девушка командира донецких сепаратистов Гиви
У инвалидов отнимают последнее: пенсии мнения и оценки
Испанский министр: «Мы восстановим порядок в Каталонии»
Сын Трампа показал отца в образе Супермена с бородой фото
Карлос поставил все деньги на Азербайджан
Азербайджан отвечает Армении ракетами Лукашенко только что
Израильский самолет опасно сблизился с российским лайнером
У берегов Латвии обнаружили российскую подлодку
Курды захватили крупнейшее месторождение нефти в Сирии
Вынужденная посадка самолета Астана – Баку обновлено 12:20
Каладзе стал мэром Тбилиси Официально
«Временные» политики не ухудшат отношения между Баку и Киевом реакция из Украины
Москва споткнулась в Курдистане актуальный комментарий
Навальный вышел на свободу
Саакашвили сообщил о депортации своих соратников в Грузию
Минобороны России сравнило Ракку с разбомбленным Дрезденом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться