Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

23 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами возможен слабый туман. Днем юго-западный ветер в ряде мест усилится.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 10 - 14, днем - 18 - 23 градуса тепла; в Баку: ночью - 11 - 13, днем - 20 - 22 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 761-го до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность: ночью - 75 - 85%, днем - 50 - 55%.

В районах Азербайджана по большей части без осадков. Утром в отдельных из них возможен туман. Западный ветер днем в ряде мест усилится.

Температура воздуха здесь: ночью - 8 - 13, днем - 20 - 25 градусов тепла; в горах: ночью - 2 - 7, днем - 11 - 16 градусов тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии предупреждает, что с дневных часов 23 октября по дневные же часы 24 октября главным образом в северных и восточных районах республики погодные условия будут нестабильными: ожидаются грозы, локальные дожди, в отдельных местах - ливневого характера, а также усиление западного ветра. Вероятен подъем уровня воды в реках.