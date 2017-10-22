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Курдские боевики вошли в Лачин и Кельбаджар сенсационное заявление Гекселя Гюльбея

Автор: Отдел информации 

Глава действующей в Турции Международной ассоциации против необоснованных армянских претензий (ASİMDER) Гексель Гюльбей в очередной раз заявил о деятельности террористической группировки ПКК (Рабочая партия Курдистана) на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, пишет влиятельная турецкая газета Milliyet.

Гексель Гюльбей также указал, что, помимо Армении и Грузии, ПКК оказывают поддержку некоторые политические силы в Казахстане.

«Кроме Армении, которая служит перевалочным пунктом для пополнения рядов ППК наемниками из Европы, Ирана, Ирака и Сирии, террористическая организация начала использовать и территорию Грузии. ПКК, возобновив деятельность своих лагерей в Армении, обеспечивает прибывающих из Турции и Европы молодых людей, обучает их на факультете иностранных языков в казахстанском Государственном университете Албай Ата. Армения имеет важное значение для ПКК, лагеря которой действуют в Гюмрю, Спитаке, Ереване и в оккупированных Лачине и Кельбаджаре. Самую большую поддержку ПКК в Армении оказывает партия «Дашнакцутюн», - заявил Г.Гюльбей.

По его словам,такие организаци, как курдская Ассоциация прав и религии, Молодежное общество курдов, Культурное общество курдов, женское Общество курдиянок-езидок и другие, действующие в Грузии, контролируются ПКК. Руководителем отделения ПКК в Грузии является глава давно действующего в республике Международного бюро курдской культуры и информации Абдуррахман Патиев.

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