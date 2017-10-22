Раненый Човдаров победил

Кандидат в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района от партии «Грузинская мечта» Джейхун Човдаров, тяжело раненный 19 октября в результате совершенного на него вооруженного нападения, набрал на выборах наибольшее количество голосов, сообщает АПА.

Согласно данным избирательного участка №89, в протоколе выборов указано, что Д.Човдаров набрал 240 голосов и занял первое место.

В настоящее время состояние Дж.Човдарова, проходящего лечение в больнице, стабильное. МВД Грузии продолжает расследование совершенного на него покушения.