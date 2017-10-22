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«Усатая» Мона Лиза продана в Париже

 

Репродукцию картины «Мона Лиза» Леонардо Да Винчи, на которой французский художник Марсель Дюшан карандашом пририсовал бороду и усы, продали на торгах в Париже. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Лот ушел за 631,5 тысячи евро. Эстимейт картины составлял 400 - 600 тысяч евро.

Дюшан создал «усатую Джоконду» в 1964 году. Картина называется L.H.O.O.Q.

Торги ее прошли 21 октября. На аукционе выставлялась коллекция доктора Артура Брандта из 110 произведений, в большинстве своем относящихся к дадаизму и сюрреализму. Общая выручка от нее составила более 3,9 миллиона евро.

Ранее, в октябре, стало известно, что последнюю картину Леонардо да Винчи, находившуюся в частной собственности, — «Спаситель мира» выставят на торги с начальной ценой 100 миллионов долларов.

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