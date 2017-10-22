Драка между полицией и сторонниками Саакашвили в центре Киева

В Киеве произошла потасовка между участниками вече у здания Верховной рады и полицией, передает РИА Новости с места событий.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая с установленной тут сцены, заявил, что полиция "режет колеса нашей машины со звуком" и призвал собравшихся "забрать машину". До того все выступления проходили с использованием маломощно акустической установки оборудования, вследствие чего многим было плохо слышно спикеров.

Когда активисты митинга подошли к машине со звуковым оборудованием, полиция стала у них на пути. Активисты предприняли попытку прорвать кордон, из-за чего у них и началась драка с правоохранителями.

Организаторы вече призвали участников прекратить противостояние. Депутат Верховной рады Украины от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Лещенко смог сесть за руль грузовика с аппаратурой, после чего стычка унялась.