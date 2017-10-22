Погиб азербайджанский солдат

22-го октября в результате нарушения режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении, погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, солдат Зейналов Джаббар Фируддин оглы, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Руководство Министерства Обороны выражает глубокое соболезнование родным и близким шехида.

Последние дни представители различных властных структур Армении, в том числе министр иностранных дел Эдвард Налбандян, активно выступали с ложными и клеветническими заявлениями о гибели армянского военнослужащего якобы в результате обстрела с азербайджанской стороны. Распространенные позже сообщения о том, что армянский военнослужащий погиб от выстрела своего же сослуживца, еще раз подтверждает необоснованность подобных заявлений, исходящих от высокопоставленных лиц Армении, являясь объективным свидетельством криминализации армии противника и царящего в ней хаоса.

Подобными лицемерными и безответственными заявлениями руководство Армении пытается формировать у международной общественности и армянского народа искаженное представление о реальной ситуации на линии армяно-азербайджанского противостояния, а также оправдать практикуемые им провокации и избежать ответственности за них.

Министерство обороны АР заявляет, что вся ответственность за провокации на линии фронта ложится исключительно на криминальное военно-политическое руководство Армении.