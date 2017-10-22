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Нападение на консульство Ирана в Эрбиле

 

В Эрбиле, Иракский Курдистан, совершено нападение на консульство Ирана, сообщает пресс-служба иранского МИД.

Согласно информации, несколько человек, ворвавшись на территорию генконсульства, сорвали и сбросили водруженный над ним иранский флаг.

В заявлении МИД Ирана говорится, что Тегеран решительно осуждает атаку на свое консульство и требует найти и наказать виновных. Также МИД Ирана призвал администрацию Эрбиля соблюдать международные конвенции о дипломатических представительствах.

Официальный Багдад осудил нападение на иранское консульство и назвал инцидент провокацией.

В свою очередь администрация Иракского Курдистана заявила, что начала по данному факту расследование.

Отметим, что Иран решительно выступает против независимости Иракского Курдистана.

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