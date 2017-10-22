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Турецкие фанаты поддержали «Карабах» После скандальной статьи; фото

Автор: Отдел спорта 

Фанаты турецких клубов «Бурсаcпор» и «Трабзонспор» выразили свою солидарность с болельщиками «Карабаха» после скандальной заметки в газете Sabah.

На матче чемпионата Турции между футбольными клубами «Сивасспор» и  «Бурсаспор» болельщики последнего развернули  хореографию со словом QARABAĞ, наподобие той, что ранее была представлена азербайджанскими фанатами «Карабаха» на его игре против «Атлетико».

В свою очередь поклонники «Трабзонспора» в том же стиле составили хореографию «TRABZON», дополненную азербайджанским триколором.

Кроме того, одна из фанатских групп «Фенербахче» призвала на сегодняшнем дерби с «Галатасараем» также раскрыть баннер с надписью: «Карабах».

Напомним, что журналист Мевлют Тезел на страницах газеты Sabah высмеял болельщиков футбольного клуба «Карабах» за их хореографию на матче с «Атлетико».

Публикация вызвала крайне негативную реакцию в Азербайджане. Многие любители футбола в нашей стране были возмущены тем, что популярное, да к тому же еще и проправительственное, издание братской страны позволяет себе издевки в адрес азербайджанских болельщиков.

Турецкому изданию ответили глава пресс-службы «Карабаха» Нурлан Ибрагимов и исполнительный директор клуба Эмрах Челикель. Спустя некоторое время статья была удалена с сайта издания. Сам автор извинился за содеянное в своем твиттере и даже написал по этому поводу отдельную статью в той же Sabah.

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