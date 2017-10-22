Вашингтон поставит Индии ударные беспилотники

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки для ВВС Индии партии ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье сообщило информационное агентство PTI.

По его данным, Нью-Дели обратился к США с просьбой о поставке Индии от 80 до 100 ударных беспилотников Predator C Avenger, способных выполнять боевые задачи и нести различные типы ракет. В случае подтверждения сделки общая сумма контракта может составить $8 млрд.

Ранее администрация США заявила о готовности поставить Индии 22 разведывательных невооруженных БПЛА MQ-9B Guardian на сумму более $2 млрд.