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Хакеры атаковали сайты правительства Испании

 

Хакеры из группировки Anonymous объявили о начале операции «Свободная Каталония» и атаковали несколько сайтов правительства Испании. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Как отмечается, первой жертвой кибератаки стал сайт Конституционного суда королевства, который был блокирован практически на целые сутки. Затем хакеры атаковали сайты министерств соответственно экономики, развития и юстиции.

￼Также кибератаке подвергся портал Народной партии Испании.

Как отмечается, к 11.00 22 октября сайты названных организаций и ведомств вновь стали функционировать.

Отметим, что группировка еще 24 сентября опубликовала видео, в котором дала разъяснения причин ее поддержки Каталонии.

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