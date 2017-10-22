Мугабе пробыл послом доброй воли всего один день

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела прежнее свое решение о назначении президента Зимбабве, 93-летнего Роберта Мугабе послом доброй воли, передает Русская служба ВВС.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус издал распоряжение о снятии Мугабе с должности после волны возмущения по поводу этой кандидатуры со стороны авторитетных политиков и правозащитников по всему миру.

У себя в "Твиттере" Гебрейесус написал: "Я внимательно выслушал всех, кто выразил обеспокоенность".

Прежде Гебрейесус хвалил Зимбабве за внимание к вопросам общественного здравоохранения, заявляя, дескать, тот, как он надеется, использует свое новое назначение как рычаг влияния в своем регионе.

Мугабе был назначен послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям ВОЗ в Африке в субботу, 21 октября.

Международные правозащитные организации и политики выразили свою разочарованность этим выбором.

Против назначения Мугабе выступили власти Соединенного Королевства, Канады, британский благотворительный фонд Wellcome Trust, Альянс неинфекционных заболеваний, Совет по правам человека ООН, "Всемирная федерация сердца", а также благотворительный антитабачный фонд Action on Smoking and Health и зимбабвийские юристы.