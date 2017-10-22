В немецкой армии впервые появился комбат-трансгендер

Командование бундесвера (немецкая армия) впервые назначило трансгендера на должность командира батальона. Имя "дебютанта": Анастасия Бифанг. Об этом сообщает телеканал RBB 24.

По словам подполковника Бифанг, она всегда ощущала некоторую собственную неполноценность, однако предпочитала мириться с этим до 40 лет, пока в какой-то момент не приняла решение о прохождении курса гормональной терапии и перемене пола посредством хирургической операции.

Бифанг вступила в новую должность в среду,18 октября. Она служит в рядах бундесвера уже 23 года. Женщина возглавила 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков (федеральная земля Бранденбург), личный состав которого насчитывает 750 человек.

43-летняя Бифанг отметила, что подчиненные нормально восприняли решение вышестоящего руководства о ее назначении и что она намерена активно выступать в защиту прав и интересов трансгендеров.