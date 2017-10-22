Трамп: «Против Ирана нам не нужна помощь Евросоюза»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужна поддержка Евросоюза в усиление санкций против Ирана и что европейцы могут "продолжать зарабатывать" на своих торговых связях с этой страной, передает Fox News.

«Вообще-то я европейцам сказал - они мне друзья, и я с ними всеми в хороших отношениях, будь то Эммануэль Макрон, или Ангела Меркель или другие. Мне эти люди очень нравятся. Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого не нужны», — сказал Трамп в интервью.

По его словам, «когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это - миллиарды долларов».

«Даже у нас они собирались купить "Боинги", посмотрим, что с этой сделкой произойдет. Когда они делают эти покупки, для этих стран ЕС немного сложно что-то сделать», — добавил к высказанному Трамп.

Подход нынешнего президента США контрастирует с позицией его предшественника Барака Обамы, который считал, что односторонние санкции без участия ЕС и других крупных игроков по большей части неэффективны и невыгодны США.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с Конгрессом над «серьезными недостатками» заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить Конгрессу факт соблюдения Ираном СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать достоверность выполнения Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по «улучшению» соглашения провалятся, то США выйдут из него.