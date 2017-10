Мужчина взял заложников в развлекательном центре британского города Нанитон. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Местная полиция подтвердила достоверность данного факта, не огласив, однако, подробностей случившегося.

По словам очевидцев, вооруженный мужчина удерживает у себя заложников. Сообщается, что на месте ЧП работают около 30 полицейских. Правоохранители перекрыли все улицы вокруг места инцидента.

#Nuneaton bowling alley: Latest updates from Bermuda Park as gunman holds hostages https://t.co/9J2SCfapq5 pic.twitter.com/8fbx07SOS7

#BREAKING: UK: A Hostage situation is developing in #Nuneaton -Warwickshire, at an Odeon cinema pic.twitter.com/krPG1nutwg