Мощный тайфун в Японии: есть погибшие

Мощный тайфун "Лан" обрушился на побережье Японии: есть погибшие. Региональные власти объявили обязательную эвакуацию, передает телеканал NHK.

По данным телеканала, один человек погиб при повлеченном стихией обрушении строительных лесов в городе Фукуока.

Власти ряда регионов объявили обязательную эвакуацию в общей сложности для 5,6 тысячи семей, еще 376 тысячам семей дана рекомендация покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы.

В настоящее время тайфун с юга подвигается в направлении острова Хонсю, имея скорость 45 километров в час.