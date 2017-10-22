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«Карабах» проиграл «Габале» в чемпионате Азербайджана

Автор: Отдел спорта 

Сегодня в Габале состоялся матч 9-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги между местными одноименным клубом и «Карабахом».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Габалы». Единственный мяч на 8-й минуте забил Асиф Мамедов.

Это первое поражение «Карабаха» в сезоне. Отметим, что после ничьи с «Атлетико» у команды был ряд травмированных футболистов, которые не смогли выступить в этой встрече.

После 9 туров у «Карабаха» и «Габалы» по 19 очков. Правда, у чемпионов Азербайджана один матч в запасе. На третьем месте - «Зиря», у которой после девяти игр 18 очков.

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