Тиллерсон призвал Тегеран вывести войска из Ирака

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал иностранные вооруженные группировки, и в частности иранские, покинуть Ирак в преддверии близкой победы над террористической группировкой «Исламское государство», передает ТАСС.

«Конечно, там находятся иранские вооруженные группировки, и сейчас, когда битва против террористической группировки "Исламское государство" подошла к концу, эти вооруженные группировки должны вернуться на родину. Всем иностранным боевикам следует вернуться домой», — отметил Тиллерсон на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Он побывал уже с третьим за этот год визитом в Саудовской Аравии, приняв участие в церемонии учреждения координационного совета между Саудовской Аравией и Ираком.