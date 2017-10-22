Глава Панафриканского парламента прилетел в Баку

Президент Панафриканского парламента Родриго Нкодо Данг прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает АзерТАдж.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров.
Президент Панафриканского парламента Родриго Нкодо Данг прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает АзерТАдж.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров.
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