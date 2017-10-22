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Странные нападения на женщин вызвали панику в Кашмире

 

В Кашмире более 100 женщин стали жертвами странных нападений, в ходе которых им отрезали волосы. Эти инциденты стали причиной массовой паники, которая спровоцировала нападения и линчевания людей, которых подозревают в причастности к нападениям, сообщает AFP.

Согласно информации, паника уже стала причиной убийства 70-летнего мужчины. Более того появились группы, которые нападают на тех, кого подозревают в том, что они отрезают волосы женщинам. Вооружившись железными прутьями и ножами, они организовали своеобразные патрули в городах Кашмира. В минувшую среду в результате столкновения с индийскими военными пострадали 5 человек. Толпа начала бросать в солдат камни, считая, что они защищают мужчину, который отрезал женщинами волосы. В результате солдаты открыли огонь. В пятницу толпа набросилась на психически нездорового мужчину, пытаясь сжечь его и переехать трактором. Полицейским удалось спасти несчастного.

При этом власти не опровергают, но и не подтверждают, что подобные нападения на женщин имели место.

Полиция предложила вознаграждение почти в 10 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти виновных, однако при этом полицейские хотят, чтобы женщины, которые стали жертвами этих нападений, прошли детектор лжи.

Отметим, что свидетелей нападений нет. Детали предполагаемых нападений часто являются загадочными и трудными для проверки. Ни одна из жертв не может описать нападавшего, утверждая, что не помнит, как это произошло.

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