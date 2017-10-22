Трудно встретить в современном мире политиков фигуру, равную этой как по масштабу, так и по беспрецедентному количеству дискуссий, постоянно вокруг нее возникающих. «Закоренелый консерватор и ненавистник Америки», «лидер, давший толчок расцвету Ирана в XXI веке», «глава кровавого режима аятолл» и «человек, благословивший научный прогресс в исламском мире» - все это о нем, о 78-летнем Рахбаре Али Хаменеи, с 1989 года являющегося Верховным лидером Исламской республики Иран.

Любой автор, задумавший написать его политический портрет, сталкивается только с одной проблемой – для полноценного исполнения этого замысла требуется создать текст объемом в один увесистый – страниц на 700-800 – том. Причем, гарантированно останется материал на второй такой же. А потому цель данной статьи куда скромнее – обозначить лишь несколько штрихов этого выдающегося политика, которые, тешу себя надеждой, приоткроют читателю образ Али Хаменеи с несколько неожиданной стороны.

Ну а если при этом еще и будет разрушена пара-тройка мифов о Рахбаре – автор сочтет свою задачу полностью выполненной, а себя самого – вполне достойным нескольких дополнительных кусочков пахлавы за вечерним чаем. Пусть и не любимой им «треухой», из Габалы, но тут уж выбирать не приходится.

Исламской революции в Иране в нынешнем году исполнилось 38 лет, 28 из которых во главе страны находится Али Хаменеи, и это если не считать того, что что с 1981 года, после убийства президента Мохаммеда Раджаи, он два срока, до своего избрания Рахбаром, занимал высший в Исламской республике государственный пост.

Его мировоззрение формировалось в середине прошлого столетия, как политик он состоялся уже на излете ХХ века, а сегодня он должен направлять иранское общество на поиск адекватных ответов вызовам, которые ставит перед страной век XXI. Причем – постоянно балансируя между требованиями современности и традициями Исламской революции, что само по себе задача грандиозная. А с учетом того внешнего давления на Иран и тех изменений на международной арене, что произошли и происходят с потрясающей скоростью - вообще кажущаяся невыполнимой. Поскольку каждый день приносит в канцелярию Верховного лидера поток сообщений о внешних и внутренних проблемах, нарастающих и в стране, и по периметру ее границ как снежный ком.

Миф о всевластии Рахбара

Поверхностное прочтение конституции Исламской республики Иран создает впечатление о практически полном всевластии Рахбара, причем – буквально во всех аспектах жизни государства и общества.

Действительно, ему принадлежит последнее слово в решении вопросов войны и мира, без его одобрения не принимаются серьезные дипломатические шаги, он одобряет или отвергает экономические программы. Даже президента Ирана, избираемого всенародным голосованием он может без объяснения причин в любой момент отправить в отставку.

Но так ли уж всевластен Рахбар? Разумеется, нет. Политические элиты Ирана представляют собой набор кланов и групп, интересы которых то совпадают, то вступают в противоречия, причем традиционные классификации – консерватор, реформатор, либерал, государственник – здесь зачастую не работают. Один и тот же человек может ратовать за либеральные реформы в экономике – и выступать против расширения прав женщин. Один и тот же человек может выступать за диалог с Западом – и требовать ужесточения цензуры интернета, и это еще не самые яркие примеры.

Естественно, каждый клан и группа стремятся к расширению своих властных возможностей, а это всегда игра с нулевой суммой, где успех одного означает поражение другого.

Великий аятолла Хомейни, создавая политическую систему Исламской республики, прекрасно осознавал, чем грозит ей противоборство политических элит. Поэтому старался создать такую систему сдержек и противовесов, которая обеспечивала бы баланс интересов и не позволяла чрезмерно усилиться какой-то одной группе. В его схеме Рахбар должен быть своего рода высшим арбитражем для противоборствующих элит.

Но этот великолепный замысел имеет встроенный ограничитель возможностей и для самого Верховного лидера страны – он может принимать только те решения, которые не нарушают политического баланса, а следовательно – вполне могут быть половинчатыми.

Али Хаменеи пришлось еще сложнее, чем его предшественнику. У того, по большому счету, не было соперника, равного ему по авторитету и возможностям. У нынешнего Рахбара с самого восхождения к вершинам власти такой соперник был – Али Акбар Хашеми Рафсанджани, скончавшийся в январе нынешнего года. Вечно второй тяжеловес иранской политики, всю сознательную жизнь стремившийся стать первым. И искренне считавший, что мог бы быть гораздо лучшим Верховным лидером Ирана, чем Али Хаменеи.

Рафсанджани сумел за годы существования Исламской республики сформировать мощнейшую политическую группировку, которая периодически – пусть и не публично, но достаточно эффективно - оспаривала решения Верховного лидера. Более того, как губка впитывала в себя оппонентов как самого Хаменеи, так и критиков тех сил, кто традиционно составляет опору Рахбара – Корпус стражей исламской революции, военно-промышленный комплекс и так далее.

Кончина Рафсанджани мало облегчила существующее напряжение внутри иранских элит, поскольку к этому времени окрепла, сформировалась и решительно вошла в политику молодая поросль и у «традиционалистов», и у «реформаторов», и у «центристов». А потому противоборство между ними ничуть не утратило драматизма. Тем более, что почтенный возраст Али Хаменеи делает все более актуальным вопрос о его преемнике, роль которого втайне примеряют сейчас в Иране на себя не менее десятка кандидатов.

У каждого из которых свои амбиции, свое видение будущего Исламской республики и своя команда. Именно поэтому ни о каком всевластии Рахбара речь не идет – каждый свой шаг он должен сверять с интересами противоборствующих группировок, а принимая решение – предварительно убедиться, что оно будет выполнено, а не просабатировано. Как это, к примеру, произошло со стратегией «экономики сопротивления», которую окружение Хасана Рухани и торгово-финансовый капитал, стоящий за нынешним иранским президентом, откровенно «пустили под откос», сделав ставку на восстановление отношений с Западом.

Кстати, об отношении Рахбара к Западу

Безусловно, Али Хаменеи предельно критично настроен к тому, что принято называть «западной моделью демократии» и «западными ценностями», включая сюда и западную же трактовку прав человека. И он, и его окружение не сомневаются, что избранная США и Европой социально-экономическая модель развития не имеют исторической перспективы. И он, и его окружение считают, что США и его союзники являются исламофобами.

Но это, как и лозунг «смерть Америке», лишь одна сторона отношения Хаменеи к западному миру, активно обсуждаемая в масс-медиа – а потому и наиболее заметная. В реальности же все несколько сложнее и глубже.

Антиамериканизм и антизападничество Верховного лидера не носят характера безрассудного фанатизма, некоей иррациональности, как, к примеру, иранофобия израильского премьера Нетаньяху. Возможно, потому, что еще будучи студентом в Куме, а затем и членом оппозиционного религиозного движения аятоллы Рухоллы Хомейни никогда не ограничивал своего общения только религиозной средой. На встрече с улемами и молодыми священнослужителями в мае 2012 года он рассказывал: «До революции я тесно общался с интеллектуальной элитой и поддерживал близкие отношения с политическими группировками. Мне нужно было знать, чем они дышат, и со многими я вступал в дискуссии и споры».

А несколькими годами ранее, на встрече с руководителями иранского государственного телевидения Хаменеи говорил: «С моей точки зрения, «Отверженные» Виктора Гюго – лучший роман за всю историю литературы. Я читал произведения, написанные очень давно – например, «Божественную комедию» Данте, «Амир Арсалан», «Тысячу и одну ночь», Оноре де Бальзака, Толстого... но «Отверженные» – это чудо в мире художественной литературы, настоящая жемчужина. Это социология, история, критика, божественное откровение, история любви и человеческих чувств в одной книге».

Человек такого кругозора не может всерьез считать, что во всех проблемах мусульманского мира виновны только и исключительно США и Запад в целом. Как не может считать, что наука и прогресс являются «порождением шайтана». Наоборот, в них, в науке и прогрессе, Хаменеи видит «истину западной цивилизации», фундамент его пусть и временного, но превосходства над остальным миром. А потому хочет, чтобы иранский народ овладел этой истиной.

Отсюда – его неустанное внимание к развитию науки и образования в Иране. Именно ему принадлежат слова о том, что «углубленные занятие наукой есть одна из форм служения Всевышнему». И он заслуженно может гордиться плодами своих усилий, поскольку в научном развитии Исламская республика наравне с Турцией является лидером в регионе, выходит на международный уровень. И хотя это развитие крайне затруднено экономическими санкциями.

Преодолев сопротивление консерваторов, Рахбар добился победы прагматического подхода к Западу – «да, они наши противники. Но чтобы успешно им противостоять, Исламская республика должна овладеть теми достижениями науки и технического прогресса, которые обеспечивают Западу временное превосходство».

Али Хаменеи и национальный вопрос

Сегодня Иран – как и любая другая страна на определенных этапах своего развития – переживает не самые лучшие времена. Исламская республика вновь оказалась перед сложным выбором – что из традиционного наследия брать с собой в новый век, а что нуждается в серьезном реформировании.

Одной из самых сложных проблем, требующих разрешения, для Тегерана и лично Верховного лидера является национальный вопрос. О проблемах курдов, арабов-суннитов, белуджей – как-нибудь в другой раз. Сегодня и сейчас – немного о том, как Рахбар рассматривает будущее иранских азербайджанцев.

Несколько недель назад по социальным сетям разлетелось видео беседы Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с маленьким мальчиком. Ребенок показывает Али Хаменеи лист бумаги, на которой что-то написано или изображено. Аятолла, рассматривая бумагу, задает мальчику несколько вопросов на фарси, а затем неожиданно переходит на азербайджанский язык и говорит: «Машаллах. Sən türksən, ya farssan? (Ты тюрок или перс?)»

Мать ребенка отвечает, что он тюрок, но не говорит на родном языке, на что аятолла, который по происхождению является азербайджанцем, ответил: «Фарси учат в школе и на улице. Вы учите его дома тюркскому языку. Пусть знает оба языка».

Появление этого видео, как и широкое распространение его в сети – далеко не случайно.

Азербайджанцы были в авангарде широкой антишахской коалиции, вылившейся в Исламскую революцию, которая привела к свержению шахского режима. Тысячи азербайджанских добровольцев сражались вместе с персами и другими народами Ирана в ирано-иракской войне, защищая общую родину. Населённый преимущественно азербайджанцами Ардебиль занимает второе место среди городов по числу погибших в ходе этой войны. Из среды иранских азербайджанцев вышли люди, являющиеся гордостью Ирана – писатели, музыканты, военные, и, конечно, политики – нынешний Верховный лидер, экс-президент Мир-Хосейн Мусави, великий аятолла Мохаммад Казем Шариатмадари…

Примечательно, что по утверждению английского журнала «Экономист» от 15 декабря 1979 года некоторые азербайджанцы заявляли, что они менее заинтересованы в своём участии в самоуправлении в Азербайджане, чем в управлении всей страной.

Но, несмотря на это – проблемы существуют. Еще свежи в памяти акции протеста азербайджанцев в 2015 году, поводом к которым стал идиотский сюжет в популярной детской передаче «Фитилехха». Можно привести и другие аналогичные примеры за последние полтора десятка лет. Словом, проблемы с иранскими азербайджанцами не являются для Ирана чем-то новым.

И причина не в том, что что периодически Тегеран и Баку, иранцы и азербайджанцы в самой Исламской республике обмениваются какими-то оскорбительными заявлениями. Дураков хватает как по обе стороны границы, так и в медийной и политической среде, где их концентрация всегда резко возрастает.

Выскажу личное мнение – корень проблем в том, что рост удельного веса азербайджанцев в политике и бизнесе вызывает настороженность определенных политических и деловых кругов в Тегеране. А где настороженность и опасения – уходящие корнями в конфликт между великими аятоллами Хомейни и Шариатмадари – там благодатная почва для провокаций и разжигания ксенофобии, причем, и с одной, и с другой стороны. Поскольку говоря о росте национализма (в данном случае этот термин не несет негативного оттенка) иранских азербайджанцев нужно честно сказать и о росте национализма персидского, который тоже далеко не розовый и пушистый.

И Али Хаменеи прекрасно понимает, что если проблему не разрешить сейчас, когда основные требования иранских азербайджанцев совершенно не носят радикального характера – в том числе и введение преподавания азербайджанского языка в государственных школах, то потом это может вылиться в куда более серьезные формы с катастрофическими последствиями.

Проблема в том, что решение этого вопроса встречает сопротивление у части элит, и перед канцелярией Верховного лидера стоит весьма непростая задача его преодолеть, не нарушив при этом «священного баланса интересов».

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Исламская республика приближается к своему 40-летнему юбилею. Возраст зрелости и время необходимых перемен по итогам накопленного опыта. Не смотря на почтенный возраст, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи старается использовать каждый отпущенный ему судьбой день для того, чтобы эти перемены стали максимально безболезненными для иранского общества, для всех граждан страны - вне зависимости от их национальности, от того, сунниты они или шииты. Перед ним непростая задача – не только сохранить ценности Исламской революции, приспособив их к новым условиям, не только обеспечить выживание республики в условиях враждебного окружения - но и укрепить лидерские позиции Ирана в регионе, не дать остановиться его развитию.