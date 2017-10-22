На днях Милли Меджлис Азербайджана начнет обсуждение законопроекта о новом для нашей страны принципе наказания совершивших преступления несовершеннолетних граждан страны.

В частности, предложено дополнить статью 85 (виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним) УК АР новым пунктом, согласно которому ограничение свободы несовершеннолетним будет в пределах от 2 месяцев до 2 лет.

Отметим, что юридическое понятие «ограничение свободы» как вид наказания подразумевает ряд обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые исполняются без изоляции его от общества, но под постоянным надзором по месту жительства со стороны специализированного государственного органа.

До последнего времени на несовершеннолетних правонарушителей в нашей стране в случае осуждения распространялись практически те же правила отбывания наказания, что и на взрослых. То есть большинство из них подвергались, в зависимости от тяжести преступления, на разные сроки полной изоляции от общества, то есть пребывания в колониях и тюрьмах. Теперь же, в случае принятия Меджлисом поправок изоляции будут подлежать лишь подростки, совершившие особо тяжкие преступления, все остальные будут оставаться по месту постоянного проживания, но под постоянным контролем правоохранительных органов.

Самое же, можно сказать, революционное новшество пенитенциарной системы страны заключается в том, что малолетние преступники будут обязаны носить устройства электронного слежения, то есть электронные браслеты, позволяющие надзорным органам в любой момент выяснить, где находится правонарушитель.

Для множества стран мира использование электронных браслетов как альтернативной меры наказания далеко не новая практика. Но у нас применение такой гуманной и в то же время надежной формы наказания хотя бы для несовершеннолетних отчего-то задерживалось. Возможно, поэтому в 2011 годы даже была отменена введенная ранее статья об ограничении свободы. Свое решение депутаты тогда обосновали тем, что лиц, которые несли наказание по данной статье, невозможно контролировать, что стало причиной роста преступности.

Однако теперь будет рассматриваться уже существовавший в стране некоторое время принцип наказания для подростков - в виде лишь ограничения свободы, а не изоляции, и мнение в азербайджанском обществе по этому поводу неоднозначное. Юристы и общественные деятели предостерегают от нового всплеска преступности.

«Речь не идет о восстановлении старого принципа. Создается совершенная новая система с применением новейших технологий», - старается примирить стороны член Общественного комитета при Пенитенциарной службе Минюстиции Азербайджана правозащитник Сахиб Мамедов.

Как уточнил С.Мамедов haqqin.az, для контроля лиц, в отношении которых применяется такой вид наказания, при Министерстве юстиции создается совершенно новая структура - Служба пробации.

Что же касается роста или, напротив, снижения уровня преступности, то это будет ясно лишь после внедрения ограничения свободы как вида наказания и применения контролирующих устройств в виде браслетов, считает правозащитник.

«Я сторонник гуманизации системы наказаний. История доказывает, что ужесточение наказания вовсе не приводит к снижению уровня преступности», - категорично заявляет депутат Милли Меджлиса, директор Института востоковедения Говхар Бахшалиева.

Депутат уверена, что попавшие в тюрьмы подростки выходят оттуда больными и озлобленными. «Зачастую они срастаются с преступной средой и стремятся вновь вернуться в тюрьму», - сказала депутат, добавив, что государственные структуры должны быть готовы к новшествам в законодательстве и создать такие условия для ограниченных в свободе несовершеннолетних преступников, чтобы они не возвращались на преступный путь.