За прикосновение к мужчине шотландец попал в дубайскую тюрьму

В Дубае туриста из Шотландии приговорили к трем месяцам тюрьмы за то, что он случайно дотронулся до бедра незнакомого мужчины. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в переполненном баре. "Злоумышленник" взял напитки у барной стойки, направился к своему столику через толпу и коснулся рукой мужчины, который оказался на его пути. По словам туриста, он просто не хотел разлить на кого-нибудь выпивку.

Возмущенный незнакомец пожаловался в полицию. Хотя он в итоге отозвал заявление, прокуратура продолжила рассмотрение дела. Шотландца обвинили в непристойном поведении в публичном месте и приговорили к тюремному сроку. Защита намерена обжаловать решение суда.

Родственники туриста запустили в сети кампанию в его защиту, и теперь, если они приедут в ОАЭ, им тоже грозит тюрьма. Законы этой страны предусматривают уголовное наказание за критику властей в интернете.