Курды требуют отставки Барзани

Оппозиция Иракского Курдистана призвала лидера Масуда Барзани уйти в отставку. Главная оппозиционная партия «Горран» или «Движение перемен» считает, что Барзани должен подать в отставку с поста главы Иракского Курдистана, и призывает к формированию правительства «национального спасения», передает Reuters.

Партия обвинила Барзани в «катастрофе», в которой оказались курды после потери Киркука, который был взят иракскими войсками 16 октября после конфронтации Багдада и Эрбиля в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана.

«Президентство Курдистана должно быть распущено, и для преодоления нынешней ситуации должно быть сформировано правительство национального спасения», - говорится в заявлении, опубликованном руководством партии после встречи в курдском городе Сулеймания.

«Горран» поддерживает право курдов на самоопределение, однако считает, что время для референдума о независимости было выбрано неудачно.