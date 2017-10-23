Рейдерское нападение на резиденцию Путина: сын генпрокурора, Махмудов и другие

Группа рейдеров, в которую входил один из сыновей генпрокурора России Юрия Чайки, пыталась захватить земельный участок в Подмосковье, часть которого относилась к президентской резиденции в Ново-Огарево. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал банкир Сергей Пугачев, которого называли другом Владимира Путина и «банкиром Кремля».

«Был огромный кусок земли на Рублевском шоссе, а часть земли принадлежит резиденции Владимира Владимировича Путина. Она там находится, резиденция, прямо на этой земле. И ее решили захватить некие люди. Это были профессиональные рейдеры, которые, невзирая на путинскую резиденцию, решили эту землю захватить. Как позже выяснилось, в числе этих людей был сын Юрия Чайки, генерального прокурора», — рассказал Пугачев.

О каких конкретно людях и компаниях, которые пытались устроить рейдерский захват резиденции в Ново-Огарево, идет речь, банкир С.Пугачев не уточнил. Он также рассказал, что Путину звонили разные люди — Евгений Муров, возглавлявший Федеральную службу охраны (ФСО), с 2000 по 2016 годы, и Виктор Золотов, который был начальником службы безопасности президента.

По словам Пугачева, они говорили В.Путину, что нужно что-то предпринять, потому что может «дойти до того, что нас отсюда из Ново-Огарево выселят». «И тогда я помню, что Путин пригласил Чайку, Чайка пришел и пытался его убедить, что это не совсем так, что даже если захватят, то Путина не тронут», — сказал Пугачев.

Он добавил, что это был «единственный раз», когда Путин был в негодовании. Он, по словам Пугачева, сказал Чайке, что «не спрашивает, кого там тронут или не тронут», а дает 24 часа на то, чтобы ситуация была улажена. Других подробностей ситуации Пугачев не рассказал. Однако он подчеркнул, что «дело зашло слишком далеко» и «очень серьезно» коснулось Путина.

В феврале 2009 года «Ведомости» писали, что на сайте управления делами президента в разделе «Сообщения информационных агентств» опубликовали «статью, написанную по материалам The Moscow Post, которая была посвящена «рейдерской атаке» на резиденцию в Ново-Огареве. Там рассказывается, что несколько физических лиц подали иск в Красногорский городской суд, среди ответчиков значится госучреждение «Оздоровительный комплекс Тетьково» управделами президента. В иске заявители оспаривали передачу этому учреждению участка земли 197 гектаров, который находится неподалеку от села Петрово-Дальнее — оно располагается рядом с Ново-Огарево.

В 2008 году Пугачев проиграл первый суд по иску колхоза «Ленинский луч», который оспаривал земли в Одинцовском и Красногорском районах Подмосковья, которые принадлежали «Объединенной промышленной корпорации» Пугачева. Колхозу это удалось, и Красногорский городской суд удовлетворил его иски. Поводом для иска стали сделки по продаже земли, принадлежащей колхозу, в 2002-2003 годах. 347 гектаров этой земли приобрела ОПК Пугачева (впоследствии руководство колхоза оспаривало их принадлежность), еще 197 гектаров колхоз подарил управлению делами президента.

По словам двух источников «Ведомостей», остальные земли колхоза продали структурам бизнесмена Александра Сабадаша, который с 2003 по 2006 год представлял в Совфеде Ненецкий автономный округ, бывшему сенатору от Чувашии Леониду Лебедеву и владельцам Просвязьбанка братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Последние продали землю владельцам «Кузбассразрезугля» Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву. В публикации от 2009 года The Moscow Post связывало этих людей с попыткой рейдерского захвата участка резиденции в Ново-Огареве. О связи этих людей с семьей генпрокурора России Юрия Чайки не известно.