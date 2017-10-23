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Триумфаторы чемпионата мира по дзюдо вернулись в Баку фото

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанские дзюдоисты, триумфально выступившие на молодежном чемпионате мира в Загребе, вернулись на Родину.

Наша команда завоевала в Хорватии два золота, два серебра и одну бронзу. Азербайджан занял 1-е место в мужском командном зачете. А в общекомандной таблице мы уступили только Японии.

В чемпионате мира, в котором принимали участие 590 спортсменов из 83 стран, награды высшей пробы завоевали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг). Серебро у Натика Гурбанлы (55 кг) и Керамета Гусейнова (60 кг). Бронзу выиграла Назакят Азизова (52 кг).

Особо стоит отметить Хидаята Гейдарова. 20-летний парень в этом году, помимо прошедшего чемпионата мира в Загребе, выиграл молодежный чемпионат Европы, чемпионат Европы среди взрослых, Исламиаду, а также стал призером ряда других солидных соревнований.

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