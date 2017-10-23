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В Египте террористы убили футболиста

 

В Египте убит футболист клуба второго дивизиона «Эль-Канах» Ибрагим Конша. Об этом говорится в заявлении на сайте команды, передает Русская служба ВВС.

Ибрагим Конша

28-летний игрок проходил воинскую службу в армии Египта. Он оказался в числе девяти солдат, убитых радикальными исламистами в прошлое воскресенье.

«Наш футболист Ибрагим Конша погиб в результате террористической атаки на батальон египетской армии», — заявили представители команды.

По информации ВВС, ведущие египетские клубы, среди которых пятикратный чемпион Африки «Замалек», уже выразили соболезнования «Эль-Канаху» в связи с убийством спортсмена.

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