В Египте террористы убили футболиста

В Египте убит футболист клуба второго дивизиона «Эль-Канах» Ибрагим Конша. Об этом говорится в заявлении на сайте команды, передает Русская служба ВВС.
Ибрагим Конша
28-летний игрок проходил воинскую службу в армии Египта. Он оказался в числе девяти солдат, убитых радикальными исламистами в прошлое воскресенье.
«Наш футболист Ибрагим Конша погиб в результате террористической атаки на батальон египетской армии», — заявили представители команды.
По информации ВВС, ведущие египетские клубы, среди которых пятикратный чемпион Африки «Замалек», уже выразили соболезнования «Эль-Канаху» в связи с убийством спортсмена.