Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу награжден юбилейной медалью, посвященной 25-летию благотворительного фонда "Русское исполнительное искусство", сообщает АПА.
Медаль была вручена заслуженным деятелем искусств РФ, президентом фонда Валерием Вороной.
В.Ворона отметил значительный вклад Бюльбюльоглу в развитие российского и мирового искусства.
По словам президента фонда, посол Азербайджана "очень много сделал для музыкальной культуры".
В ответ Бюльбюльоглу выразил признательность руководителю организации. Дипломат также подчеркнул исключительную роль фонда в поддержке развития российской и мировой культуры.