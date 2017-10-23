Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по факту побега заключенных при перевозке из Ширвана в Баку, сообщает Пенитенциарная служба АР.
Побег произошел во время стоянки поезда на станции Баладжары.
"В настоящее время ведутся поиски беглецов. Органы МВД обеспечены полной информацией о беглецах", - указывается в сообщении.
* * * 10:15
В Баку отбывающие наказание заключенные сбежали во время их этапирования в Ширван, сообщает АПА.
Согласно информации, когда поезд остановился на станции Баладжары, заключенные Этибар Мамедов и Али Агами смогли бежать. В настоящий момент продолжаются их поиски.
Э. Мамедов обвиняется по статье 234.4.3 (сбыт наркотических средств в крупном размере), а А.Агами - по статьям 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 228 (незаконное хранение огнестрельного оружия).