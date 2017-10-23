Минобороны о ситуации на фронте

ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 132 раза нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском и Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в Агстафинском, Газахском, Товузском и Кедабекском районах.
Подразделения азербайджанских войск также были обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, а кроме того, с безымянных высот на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.