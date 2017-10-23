Саакашвили не прекращает митинги в Киеве

Акция у стен Верховной рады, стартовавшая 17 октября, продлится до начала ноября. Об этом заявил экс-глава Одесской ОГА и один из организаторов протестных митингов Михаил Саакашвили, передает «Украинская правда».

В своем выступлении на Площади Конституции 22 октября он сообщил, что акция продлится "минимум до следующей пленарной недели" - 7 ноября.

По словам Саакашвили, в последующие две недели на Площади Конституции будут проходить "семинары, дискуссии и общения между участниками протестной акции".

"В следующие недели до сессии (Верховной рады. - Ред.) мы должны... перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", - отметил он. Также Саакашвили сообщил, что намерен посетить ряд украинских городов, "чтобы донести свое видение того, что происходит в стране, и предложения по улучшению ситуации".