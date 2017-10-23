Россия приостановит свое участие в Евросуде

Москва рассматривает возможность заморозки своего участия в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и сокращения размеров своих взносов в организацию, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники в Госдуме РФ.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято 27 октября, когда в нижней палате российского парламента состоится первое чтение бюджета страны на 2018 год.

Как отмечает один из источников, если России не будет возвращено право на высказывание своей позиции во время выборов судей ЕСПЧ, она прекратит выплаты в эту организацию и заморозит свое членство в ней.

Информацию о возможном прекращении членства РФ в Евросуде официально уже подтвердили в Комитете по международным делам Совфеда.