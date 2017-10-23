Сотрудники Государственной пограничной службы Украины 22 октября задержали опасного преступника при его попытке покинуть пределы республики через КПП "Горловка" в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы РУ в Facebook.

"Сегодня в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Азербайджана 1991 года рождения, который разыскивается за совершение уголовного преступления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанного подозревают в совершении умышленного убийства, о чем пограничники представили соответствующую информацию в Национальную полицию страны.