Турция депортировала в Таджикистан российского офицера

Экстрадирован в Таджикистан воевавший за «Исламское государство» экс-офицер минобороны РФ, сообщает "Азия Плюс" со ссылкой на заявление МВД Таджикистана.

«Экстрадированный Турцией в Душанбе Денис Хисамов родился 18 декабря 1983 года в городе Краснодар. Он кандидат технических наук, бывший служащий Минобороны России в звании капитан, воевал в Сирии за «Исламское государство» с 2015 года, - отмечается на сайте МВД РТ. – Экстрадирован в Таджикистан, так как у него был таджикский паспорт, однако тот оказался поддельным».

Сообщается, что Хисамов был задержан турецкой полицией в апреле 2017 года при переходе границы с Сирией.

В отношении экстрадированного ныне проводятся следственные мероприятия.