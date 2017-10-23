Cобытие, которого так долго ждали – от Стамбула до Москвы и далее везде, наконец-то стучится в двери – 30 октября состоится открытие нового железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс.
Надо признать, что проект несколько припозднился – соглашение о реализации этого гигантского проекта было подписано еще в ноябре 2007 года, минуло полновесных 10 лет. Можно было бы побыстрее...
церемония закладки проекта
Впрочем, не стоит быть слишком уж критичными. Принимая во внимание масштаб проекта, который охватывает три страны, своеобразный стратегический треугольник – Турция, Азербайджан и Грузия - было очевидно, что без приключений не обойдется. И это неудивительно, так как из трех стран-участниц проекта, только у одной – у Турции – есть опыт осуществления такого рода мега-проектов. Впрочем, в последнее время если и были задержки, то больше всего – именно на турецкой стороне.
Но так или иначе, все сложности позади, и уже 30 октября строительные работы будут официально объявлены завершенными, и стратегический железнодорожный маршрут наконец-то заработает.
Впервые в обход Москвы
Если б такого рода проект строился где-нибудь в Китае, или Германии, или в той же России, вероятно это было бы событие значимое, но не выдающееся. Для небольших же стран, которые только-только пытаются обустроиться на карте мире, такого рода проекты – это не просто средство пополнения бюджета, но и нечто большее.
В теперь уже далеком 1994 году Азербайджан подписал первое в своей истории соглашение о разработке нефтяных месторождений с консорциумом ведущих западных нефтяных компаний. Опять же, с точки зрения развитых стран и крупных стран – явление вполне обычное - мало ли, очередное крупное и коммерчески выгодное соглашение. Однако для Азербайджана, а частично и Грузии девяностых годов, разоренных войнами и всеобщим экономическим обвалом, это было явление исторического масштаба - западная экономика напрямую, впервые за многие сотни лет в обход Москвы, пришла на Кавказ. Даже если не принимать во внимание сугубо экономическую сторону вопроса, достаточно посмотреть на политико-психологическую.
церемония подписания "Контракта Века"
Впервые на постсоветском пространстве было принято стратегически важное решение в нефтяной отрасли, в обход Москвы. Сегодня это кажется нормальным, на улице 2017 год, и все уже привыкли. Но в 1994-м – это был легкий шок...Неужели такое возможно?
Именно там, в далеком 1994 году – истоки и нынешнего 30 октября. Не будь тогда подписано это соглашение - не было бы ничего. Ни нефтепроводов, ни газопроводов, ни перспектив участия Грузии и Азербайджана в транспортном проекте Великого шелкового пути, а понятие «энергетический и транспортный хаб» - для нас всех было бы пустым звуком. Какой такой хаб, что за хаб, с чем его едят?
В итоге мы бы так и остались глухой провинцией, которая никого в мире особо не интересует. Азербайджан бы добывал нефть и газ, а продавала бы его Россия, на условиях, которые были бы продиктованы Москвой, а не Баку, Грузия не помышляла бы ни о какой европейской ориентации, и забытая всеми, продавала бы вино и мандарины в Россию, медленно, но верно деградируя.
Но в 94 году произошло то, что произошло, и соглашение о строительстве железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс – прямое следствие той самой далекой сделки...
Когда транзит становится стратегией
Почему этот маршрут так важен для нас? В конце концов, мы прожили столько веков без всякого Баку-Тбилиси-Карса, прожили бы еще столько же. Все дело в том, что новая железная дорога является конечной точкой в создании инфраструктуры, позволяющей нашим странам наконец полноценно найти свое место в мире в качестве транзитных государств.
Посмотрите на карту мира – каждая страна предлагает миру что-то свое, то, что у нее в силу разных причин получается лучше других. Американцы двигают по всему миру высокие технологии, немцы выпускают лучшие в мире автомобили, у французов и итальянцев лучшая в мире легкая промышленность. Китай является сборочным цехом для всего мира, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам – сборочными цехами для всех, кому недостаточно Китая, Мексика – полностью ориентирована на производство потребительских товаров для США. Страны Восточной Европы производят автомобили на заводах, принадлежащих западным концернам. В общем, каждый приносит в мировую копилку, что-то свое. Конечно, это не абсолютный показатель, так как Германия кроме машин производит еще кучу всего, а у французов и итальянцев кроме парфюма и одежды - еще и гигантская промышленность, однако это именно то, чем они нужны всему миру.
Функция страны может и не быть связана с производством. К примеру, Греция торгует древними достопримечательностями, Кипр – финансовой системой, Ливан – банковскими счетами и ночными клубами для богатеев из арабских нефтяных монархий. В общем, каждый выставляет на международный рынок что-то свое, то, чем та или иная страна отличается от других, и чем она может представлять интерес для остального мира.
Наверное не будет нереалистичным утверждать, что ни Грузия, ни Азербайджан, в обозримом будущем не смогут стать мощными индустриальными странами, с огромными экспортным потенциалом в производстве. Вероятно все понимают, что вряд ли кто-то будет открывать у нас сотни сборочных предприятий мировых брендов - для этого вполне достаточно Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии, и Вьетнама.
Только задумайтесь – в этих странах живет почти 3 млрд. человек - и все они - с утра до вечера стоят у станков сотен тысяч предприятий и жмут на кнопки...
Эта ниша уже давно, и прочно занята, и не следует ожидать, что все вдруг массово побегут на Кавказ открывать заводы Apple и Volkswagen. Конечно, определенное количество предприятий будет открываться как усилиями иностранных инвесторов, так и местных, однако они вряд ли достигнут количества, которое позволит Грузии и Азербайджану называться индустриально развитыми странами.
завод во Вьетнаме
Маршрут евроинтеграции
Конечно, есть определенные вещи, которые и сейчас активно работают в наших странах – к примеру, туризм, который бурно развивается и в Грузии и в Азербайджане. Однако на одном туризме далеко не уедешь.
Азербайджан также является производителем энергоресурсов, что конечно очень хорошо, но с учетом события на мировом нефтегазовом рынке, лишняя подушка безопасности явно не помешает. Транзит и есть – наша общая функция, которая за небольшой срок сумела вывести никому до этого ненужные страны с глухих задворков огромной империи если не в центр мировой политики, то по крайней мере, как минимум, на карту мира.
Это то, чем мы интересны миру. Не нашими инженерами и конструкторами, каковых в развитых странах сотни тысяч, да еще и такого уровня, что нашим до них расти лет 200. Не нашими заводами, которых нет. Мы интересны миру нашими трубопроводами, открывающими доступ Европы к альтернативным источникам энергоносителей, нашими портами, которые связывают континенты кратчайшими маршрутами. И вот теперь еще – нашими железными дорогами.
Страна без функции – ничто. Это как человек, без профессии. Он может быть замечательным собеседником, у него может быть полно друзей, но он все равно - неудачник, и случись что, никто не бросится ему на помощь. Конечно, пока не время расслабляться и предаваться праздным мыслям. Новый ЖД-маршрут ждут большие испытания – ему предстоит конкурировать с уже апробированными российскими направлениями, по которым Китай транспортирует сотни миллионов тонн грузов по всему миру. Борьба будет не на жизнь, а на смерть – никто ничего не уступит без боя. Важно, чтоб все три страны, участвующие в маршруте действовали согласовано, не готовили другу другу различных сюрпризов в виде неожиданного роста тарифов, и т.д. В общем, впереди еще огромный фронт работы. Мы должны сделать все необходимое, чтоб с умом использовать то, что от нас нужно всему миру, наш природный дар – естественное географическое расположение.