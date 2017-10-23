Cобытие, которого так долго ждали – от Стамбула до Москвы и далее везде, наконец-то стучится в двери – 30 октября состоится открытие нового железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс.

Надо признать, что проект несколько припозднился – соглашение о реализации этого гигантского проекта было подписано еще в ноябре 2007 года, минуло полновесных 10 лет. Можно было бы побыстрее...

Впрочем, не стоит быть слишком уж критичными. Принимая во внимание масштаб проекта, который охватывает три страны, своеобразный стратегический треугольник – Турция, Азербайджан и Грузия - было очевидно, что без приключений не обойдется. И это неудивительно, так как из трех стран-участниц проекта, только у одной – у Турции – есть опыт осуществления такого рода мега-проектов. Впрочем, в последнее время если и были задержки, то больше всего – именно на турецкой стороне.

Но так или иначе, все сложности позади, и уже 30 октября строительные работы будут официально объявлены завершенными, и стратегический железнодорожный маршрут наконец-то заработает.

Впервые в обход Москвы

Если б такого рода проект строился где-нибудь в Китае, или Германии, или в той же России, вероятно это было бы событие значимое, но не выдающееся. Для небольших же стран, которые только-только пытаются обустроиться на карте мире, такого рода проекты – это не просто средство пополнения бюджета, но и нечто большее.

В теперь уже далеком 1994 году Азербайджан подписал первое в своей истории соглашение о разработке нефтяных месторождений с консорциумом ведущих западных нефтяных компаний. Опять же, с точки зрения развитых стран и крупных стран – явление вполне обычное - мало ли, очередное крупное и коммерчески выгодное соглашение. Однако для Азербайджана, а частично и Грузии девяностых годов, разоренных войнами и всеобщим экономическим обвалом, это было явление исторического масштаба - западная экономика напрямую, впервые за многие сотни лет в обход Москвы, пришла на Кавказ. Даже если не принимать во внимание сугубо экономическую сторону вопроса, достаточно посмотреть на политико-психологическую.

Впервые на постсоветском пространстве было принято стратегически важное решение в нефтяной отрасли, в обход Москвы. Сегодня это кажется нормальным, на улице 2017 год, и все уже привыкли. Но в 1994-м – это был легкий шок...Неужели такое возможно?

Именно там, в далеком 1994 году – истоки и нынешнего 30 октября. Не будь тогда подписано это соглашение - не было бы ничего. Ни нефтепроводов, ни газопроводов, ни перспектив участия Грузии и Азербайджана в транспортном проекте Великого шелкового пути, а понятие «энергетический и транспортный хаб» - для нас всех было бы пустым звуком. Какой такой хаб, что за хаб, с чем его едят?

В итоге мы бы так и остались глухой провинцией, которая никого в мире особо не интересует. Азербайджан бы добывал нефть и газ, а продавала бы его Россия, на условиях, которые были бы продиктованы Москвой, а не Баку, Грузия не помышляла бы ни о какой европейской ориентации, и забытая всеми, продавала бы вино и мандарины в Россию, медленно, но верно деградируя.

Но в 94 году произошло то, что произошло, и соглашение о строительстве железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс – прямое следствие той самой далекой сделки...

Когда транзит становится стратегией

Почему этот маршрут так важен для нас? В конце концов, мы прожили столько веков без всякого Баку-Тбилиси-Карса, прожили бы еще столько же. Все дело в том, что новая железная дорога является конечной точкой в создании инфраструктуры, позволяющей нашим странам наконец полноценно найти свое место в мире в качестве транзитных государств.

Посмотрите на карту мира – каждая страна предлагает миру что-то свое, то, что у нее в силу разных причин получается лучше других. Американцы двигают по всему миру высокие технологии, немцы выпускают лучшие в мире автомобили, у французов и итальянцев лучшая в мире легкая промышленность. Китай является сборочным цехом для всего мира, Таиланд, Индонезия, Малайзия и Вьетнам – сборочными цехами для всех, кому недостаточно Китая, Мексика – полностью ориентирована на производство потребительских товаров для США. Страны Восточной Европы производят автомобили на заводах, принадлежащих западным концернам. В общем, каждый приносит в мировую копилку, что-то свое. Конечно, это не абсолютный показатель, так как Германия кроме машин производит еще кучу всего, а у французов и итальянцев кроме парфюма и одежды - еще и гигантская промышленность, однако это именно то, чем они нужны всему миру.

Функция страны может и не быть связана с производством. К примеру, Греция торгует древними достопримечательностями, Кипр – финансовой системой, Ливан – банковскими счетами и ночными клубами для богатеев из арабских нефтяных монархий. В общем, каждый выставляет на международный рынок что-то свое, то, чем та или иная страна отличается от других, и чем она может представлять интерес для остального мира.

Наверное не будет нереалистичным утверждать, что ни Грузия, ни Азербайджан, в обозримом будущем не смогут стать мощными индустриальными странами, с огромными экспортным потенциалом в производстве. Вероятно все понимают, что вряд ли кто-то будет открывать у нас сотни сборочных предприятий мировых брендов - для этого вполне достаточно Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии, и Вьетнама.

Только задумайтесь – в этих странах живет почти 3 млрд. человек - и все они - с утра до вечера стоят у станков сотен тысяч предприятий и жмут на кнопки...

Эта ниша уже давно, и прочно занята, и не следует ожидать, что все вдруг массово побегут на Кавказ открывать заводы Apple и Volkswagen. Конечно, определенное количество предприятий будет открываться как усилиями иностранных инвесторов, так и местных, однако они вряд ли достигнут количества, которое позволит Грузии и Азербайджану называться индустриально развитыми странами.

Маршрут евроинтеграции

Конечно, есть определенные вещи, которые и сейчас активно работают в наших странах – к примеру, туризм, который бурно развивается и в Грузии и в Азербайджане. Однако на одном туризме далеко не уедешь.

Азербайджан также является производителем энергоресурсов, что конечно очень хорошо, но с учетом события на мировом нефтегазовом рынке, лишняя подушка безопасности явно не помешает. Транзит и есть – наша общая функция, которая за небольшой срок сумела вывести никому до этого ненужные страны с глухих задворков огромной империи если не в центр мировой политики, то по крайней мере, как минимум, на карту мира.

Это то, чем мы интересны миру. Не нашими инженерами и конструкторами, каковых в развитых странах сотни тысяч, да еще и такого уровня, что нашим до них расти лет 200. Не нашими заводами, которых нет. Мы интересны миру нашими трубопроводами, открывающими доступ Европы к альтернативным источникам энергоносителей, нашими портами, которые связывают континенты кратчайшими маршрутами. И вот теперь еще – нашими железными дорогами.

Страна без функции – ничто. Это как человек, без профессии. Он может быть замечательным собеседником, у него может быть полно друзей, но он все равно - неудачник, и случись что, никто не бросится ему на помощь. Конечно, пока не время расслабляться и предаваться праздным мыслям. Новый ЖД-маршрут ждут большие испытания – ему предстоит конкурировать с уже апробированными российскими направлениями, по которым Китай транспортирует сотни миллионов тонн грузов по всему миру. Борьба будет не на жизнь, а на смерть – никто ничего не уступит без боя. Важно, чтоб все три страны, участвующие в маршруте действовали согласовано, не готовили другу другу различных сюрпризов в виде неожиданного роста тарифов, и т.д. В общем, впереди еще огромный фронт работы. Мы должны сделать все необходимое, чтоб с умом использовать то, что от нас нужно всему миру, наш природный дар – естественное географическое расположение.