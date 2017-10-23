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Швеция требует от Пхеньяна погасить долги

 

Северная Корея должна Швеции $330 миллионов. «КНДР — единственная из стран - дебиторов скандинавского государства, которая даже не попыталась вернуть свои долги», — передает радиостанция KBS со ссылкой на доклад страховой компании EKN.

По данным СМИ, в 1974 году Пхеньян приобрел в Швеции несколько тысяч автомобилей марки Volvo и ряд  товаров другой номенклатуры. Поставка была осуществлена, однако Пхеньян так и не перевел средств в ее оплату, ссылаясь на разные обстоятельства. Общий долг КНДР составил $73,5 миллиона, но с учетом процентов к настоящему времени вырос в 4,5 раза.

В КНДР пока никак не реагируют на требования о погашении задолженности, отмечает радиостанция.

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