Жительница Москвы устроила погром в посольстве Азербайджана

Жительница Москвы угодила в полицию за учиненный ею погром в посольстве Азербайджана, сообщает телеграмм-канал MASH.

Ольга Пукина приехала к стенам диппредставительства в среду вечером — "пьяная и полная любви". Рабочий день к тому моменту уже закончился, но девушку это не остановило, указывает MASH.

Дама силой попыталась прорваться в здание посольства, грубо отталкивая охранников и грязно матерясь. Как выяснилось, движима она была "страстным желанием" отправится в Азебайджан. Угомонить ее удалось лишь прибывшим на место правоохранителям, забравшим ее в полицейский участок.