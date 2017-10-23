В ходе своего визита в Азербайджан главный раввин России Берл Лазар посетил поселок Красная Слобода Губинского района, пишет портал STMEGİ.

Согласно информации, в поездке делегацию сопровождали депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов, глава Исполнительной власти поселка Песах Исаков, а также директор бакинского Еврейского дома Шаул Давыдов.

Делегация была подробно проинформирована об истории поселка, в котором компактно проживают горские евреи, о дружбе и братстве азербайджанского и еврейского народов, об уважительном и теплом отношении руководства и народа Азербайджана к еврейской общине.

Главный раввин России Берл Лазар в беседе с корреспондентом STMEGİ выразил удовлетворенность условиями, созданными в поселке для горских евреев.

«Все здесь, слава Богу, прекрасно. Видно, как все развивается, развивается еврейская жизнь, ремонтируется синагога, строятся музей и миквы. Поэтому я уверен, что евреи здесь долгие годы будут жить комфортно, потому что руководство страны прекрасно понимает, что это важно, что еврейское население здесь чувствует себя уверенно. Всему Азербайджану я желаю процветания, удачи, успеха, и мы будем приходить, и смотреть, как здесь развивается еврейская жизнь»,- сказал он.