Азербайджанская армия применила артиллерийские установки, произведя пять выстрелов, а также один выстрел из противотанковой ракеты «Спайк», говорится в заявлении минобороны Армении.

Согласно информации армянской стороны, инцидент произошел на линии соприкосновения войск в районе Агдере.

На запрос haqqin.az с просьбой прокомментировать данную информацию, в Минобороны Азербайджана назвали ее лживой.

«Армянам, живущим в панике и страхе, везде видятся самые современные системы вооружения азербайджанской армии, в том числе и противотанковые управляемые ракетные комплексы Spike», - говорится в ответе Минобороны Азербайджана.

«Армянская сторона, убившая азербайджанского солдата через несколько дней после встречи в Женеве президентов Азербайджана и Армении, распространяя лживую информацию, пытается прикрыть свою очередную провокацию и отвлечь внимание мировой общественности от совершенных преступлений.

В ходе апрельских боев 2016 года азербайджанский солдат указал противнику место, которого он достоин. Сейчас же наша армия, применив вооружения и технику, имеющуюся на вооружении, готова еще раз показать собственную силу», - говорится в заявлении оборонного ведомства.