Счетная палата о нарушениях в Ипотечном фонде

Счетная палата обнародовала результаты проверки использования средств в ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд», сообщает АПА.

В ежеквартальном бюллетене палаты говорится, что Ипотечный фонд допустил нарушения при выделении ипотечных кредитов, не обеспечил подготовку правил о предоставлении гарантий по ипотечным кредитам для малоимущих слоев населения, нарушил соответствующие требования при выделении лимита уполномоченным кредитным организациям.

Также в бюллетене указывается, что выявлены трудности, с которыми столкнулось население при определении рыночных цен на квартиры, не обеспечена выплата 200,9 тысячи манатов процентных обязательств ряда ликвидированных банков, а объем просроченных кредитов вырос с 19,7 тысячи манатов до 50,4 тысячи манатов.