Из столиц и со страниц

В Азербайджан продолжают стрелять. Стреляют из разных столиц и со страниц известных и вполне респектабельных западных изданий. Возникает странное ощущение, что какая-то невидимая и глубоко законспирированная эшелонированная политическая сила, используя любой выпавший международный скандал либо геополитическую коллизию, вплетает заранее разработанное обвинение против официального Баку.

Казалось бы какое отношение может иметь Азербайджан к грандиозному мировому скандалу в Мальте после убийства известной журналистки Дафне Каруаны Галиции? Ан-нет! Российская газета «Коммерсант», позиционирующая себя в роли гласа российского либерализма, узрела в деле убийства Галиции «след азербайджанской коррупции».

И почему-то в западных СМИ, оказавшихся под контролем российских либерал-олигархических кругов, преимущественно озвучивалась одна версия – расследование Галиции так называемого «азербайджанского эпизода» в панамском досье.

При чем здесь Азербайджан?

Да, репортер Malta Independent Дафне Каруана Галиция занималась расследованием так называемого «панамского досье» в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ, и ее громкие антикоррупционные статьи, затрагивающие интересы многих правительств, глав государств и членов их семей, влиятельных олигархов и глав корпораций, вызывали широкий резонанс во всем мире. Кстати, засветился в проекте Международного консорциума журналистов-расследователей и OCCRP (Центр расследовательской журналистики) и офицер КГБ СССР в запасе – сам Александр Евгеньевич Лебедев с «Новой газетой». Офицер Службы внешней разведки Лебедев долгое время работал под дипломатическим прикрытием в Лондоне, а спустя годы ушел в либеральный стан, стал одним из богатейших российских миллиардеров, снова уехал в Лондон – на сей раз в лице респектабельного владельца двух крупнейших британских изданий – Independent и Evening Standard.

Буквально в унисон с российскими СМИ и британские издания кадрового советского разведчика, рассказывающие об убийстве мальтийской журналистки, акцентировали свое внимание на еле заметном азербайджанском эпизоде «панамского досье», хотя громкие и разношерстные расследования убитой Дафны касались интересов многих глав государств – от председателя КНР до президента Украины, от президента России до премьер-министра Великобритании, от короля Саудовской Аравии до короля Марокко, от премьера самой Мальты до лидера оппозиции этой страны… Что и говорить, если в глобальной офшорной помойке вылезли компании и счета самого Лебедева.

Спрашивается тогда, при чем тут Азербайджан? Зачем намеренно акцентировать внимание на Азербайджане и привлекать внимание мирового общественного мнения, если сама Дафна незадолго до убийства обвинила лидера мальтийской оппозиции в связях с итальянской мафией, после чего и получила на свой ватсап реальные угрозы, о чем уведомила полицию?!

Ведь известный журналист-расследователь Джулиано Фоскини из влиятельной итальянской газеты La Repubblica буквально открытым текстом написал: «Существует маршрут, который начинается в Ливии, проходит через Мальту и доходит до Италии, - он может быть ключом к убийству Дафны Каруаны Галиции. По этому маршруту идут наркотики, нефть, переправляются проститутки и, прежде всего, деньги - источник жизненной силы острова сокровищ».

А сын Дафны – еще один из участников громких расследований - обвинил в убийстве матери действующего премьера Мальты?!

Но российские издатели всех этих фактов не замечают. Они, то ли по наущению своих покровителей, то ли по собственному предубеждению, намеренно раздувают так называемый «азербайджанский эпизод» в панамском деле.

Коммерсант Усманов

17 октября газета другого российского - олигарха Алишера Усманова «Коммерсант» разразилась статьей «Панамский архив взорвался на Мальте». Разумеется, «Коммерсант» не заметил среди Panama Papers целую кипу компроматов на своего хозяина – российского олигарха узбекского происхождения, ухватившись за сомнительные моменты, где фигурируют Азербайджан, ОАЭ и почему-то государства Восточной Европы.

В газете Алишера Усманова, которого в 2007 году посол Великобритании в Узбекистане Крэйг Мюррей во всеуслышание назвал «гангстером, рэкетиром, торговцем героина и насильником, который отсидел в узбекской тюрьме 6 лет», смеют преподносить вымышленные коррупционные схемы в некоторых странах, в том числе и в Азербайджане, как реально действующую систему. При этом журналисты Усманова часто используют термины «коррупционеры из Азербайджана», «азербайджанская икорная дипломатия» и порой прибегают к ноткам угроз, уверяя читателей, что «до судебной стадии расследования, дескать, коррупционные схемы Азербайджана ПОКА не дошли»! Разве российским журналистам неизвестно, что большая часть скандальных материалов Panama Papers посвящена коррупции в России, негласному присутствию российских денег в Китае и на Тайване, теневым сделкам с компаниями в Европе и прочее? Какое отношение имеет «икорная дипломатия» к панамскому досье?

Однако «Коммерсант» в своей статье лишь в двух местах, как бы невзначай, случайно, поверхностно, используя необидную лексику, упоминает каких-то эфемерных российских чиновников и госслужащих. В случае с Россией нет необходимости раздувать какой-либо коррупционный скандал, достаточно всего лишь перепечатать некоторые досье на представителей высшего эшелона власти. Но азербайджанские СМИ этого не делают! Что же предпринимают СМИ и газеты в России, близкие к могущественным олигархам? Акцентируют внимание на одном Азербайджане!

А может, «Коммерсанту» все же стоит предельно внимательно изучить «панамское досье», разобравшись с большим грузом проблем в собственной стране, не разбрасываясь бездумно и понапрасну энергией на Азербайджан?!

Слишком уж часто в последнее время стали появляться ядовитые пасквили в адрес Азербайджана в ведущих российских СМИ, а также газетах, подконтрольных российским олигархам на Западе. Из анализа всей растиражированной в последнее время ангажированной информации, особенно в свете указанной в «Коммерсанте» и абсолютно неподтвержденной, уже с уверенностью можно сказать, из лживых и вымышленных сообщений о каком-то перечислении денег фирмой, принадлежащей дочери президента Азербайджана, четко вырисовывается очевидная и, пожалуй, неблаговидная картина: определенные круги в России намеренно и целенаправленно дискредитируют правящую элиту Азербайджана.

Эти самые круги посредством лебедевских изданий и других западных газет ведут широкомасштабную кампанию против Азербайджана. А ведь это противоречит самому духу стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, объявленного президентами двух стран! Официальный Баку уже знает, кто и почему проводит в жизнь эту кампанию и почему при каждом удобном случае стрелки переводятся на Азербайджан.

Еще один выстрел

Обратите внимание, вслед за выстрелами из «Коммерсанта» буквально сразу же другой официальный сайт – www.inosmi.ru, принадлежащий медиа группе «Россия Сегодня», проявил неподдельный интерес к статье в норвежской газете «Афтенпостен» под названием «О коррупции в Совете Европы Ягланда предупреждали многие годы». В материале бывший посол Азербайджана в Совете Европы, а в прошлом выпускник Военного института Министерства обороны СССР (так называемой школы Главного разведывательного управления - ГРУ) Ариф Мамедов рассказывает, как долго в период своей дипломатической работы он проводил тайные встречи с генсеком Совета Европы и сливал ему факты о ситуации в Баку.

По крупицам, разбросанным по мировым СМИ фейкам и инсинуациям, выстрелам и дискредитацией, складывается единая логическая цепочка, ясная мозаика организованной травли и кампании очернения отдельной страны.

Ко всему прочему генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, бросивший все силы на возвращение России в ПАСЕ, с таким же воодушевлением расширяет кампанию дискредитации Азербайджана в европейских институтах. Хотя, по мнению подавляющего большинства западных правозащитных НПО, в Азербайджане решаемы проблемы с правами человека.

Получается, Ягланд выполняет поставленную перед ним задачу – как можно быстрее и масштабнее испортить отношения Азербайджана с Европой и Западом.

Очень странно, но в тот же день, когда «Коммерсант», российский сайт и другие издания российских олигархов предпочли выделить особым знаком «азербайджанский эпизод» в свете убийства Дафне, на своей странице в фейсбуке и Турбьерн Ягланд особо выделил «азербайджанский эпизод».

Неужели Ягланд - агент под псевдонимом «Юрий»?

В свое время русские бойцы невидимого фронта - коллеги советского разведчика Лебедева успешно вербовали перспективных, начинающих европейских политиков. Что и говорить, если в середине нулевых известный исследователь деятельности советских спецслужб на Западе итальянский расследователь Марио Скарамелла обвинил премьера Италии Романо Проди, который в настоящее время занимает пост спецпосланника генсека ООН, в связях с КГБ СССР. Проди так и не отмылся, практически сбежав из итальянской политики.

Но особо активно КГБ СССР работал в скандинавских странах, в частности в Норвегии, где традиционно были популярны левые идеи. К примеру, в 2009 году легендарный шведский журналист Яном Гийу открыто признался, что в 1960-х годах писал проплаченные статьи по заказу КГБ. Советские разведчики вольготно чувствовали себя в скандинавских странах, где были весьма популярны левые идеи. В щупальца советской разведки попали как минимум два из будущих норвежских премьер-министров. В кузнице агентуры советской разведки шло формирование левых комиссаров, вступивших в борьбу с североатлантической системой.

Одним из них был и Турбьерн Ягланд. В середине 90-х годов советский перебежчик, полковник Первого главного управления КГБ ССР Олег Гордиевский (с 1974 по 1985 год тайно работал на британскую разведку) дал очень важные показания и по делу Турбьерна Ягланда. О.Гордиевский уверял, что Ягланд обменивался информацией с КГБ СССР. Действительно ли по информации, заслуживающей доверия, Ягланд действовал под псевдонимом «Юрий»?

Кто может дать гарантию, что Ягланд и сегодня не обменивается информацией со своими работодателями?!

Ягланд, который, по словам полковника Гордиевского, обменивался важной оперативной информацией с КГБ, своими руками сжигает прочные мосты сотрудничества Азербайджана с европейским сообществом. Если генсека не остановят, похоже, он добьется своей цели, успешно выполнив возложенную на него миссию. Пока не поздно! И официальный Баку в ожидании скорейших и неотложных шагов и мер руководителей европейских институтов…