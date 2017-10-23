В Баку будет пасмурно

Завтра в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность и по временам пасмурная погода. Утром и вечером возможна изморось. Северо-восточный ветер поменяется на умеренный южный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове: ночью - 10 - 13°, днем - 17 - 20°; в Баку: ночью - 11 - 13°, днем - 18 - 20° тепла.
Атмосферное давление понизится с 766-ти до 763 мм ртутного столба.
Относительная влажность: ночью - 75 - 85%, днем – 50 - 65%.