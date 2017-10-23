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Суд оправдал женщину, обвиняемую в ограблении генерала

Автор: Отдел информации 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Садагат Мамедовой, которая обвинялась в совершении кражи, сообщает корреспондент haqqin.az.

На процессе, прошедшем под председательством судьи Рахиба Салманова, был зачитан приговор, согласно которому С. Мамедова была оправдана по статье 177 (кража) УК АР.

Ввиду того, что срок действия статей 326.1 и 326.2 (повреждение и сокрытие официальных документов) в отношении С. Мамедовой истек, наказание ей назначено не было.

Отметим, что в своем выступлении гособвинитель потребовал приговорить С. Мамедову к 9 годам лишения свободы.

Напомним: С. Мамедова обвинялась в хищении из квартиры гражданки Беюкханум Акперовой золотых украшений на сумму 160 тысяч манатов. В прошлом в доме Акперовой Мамедова состояла прислугой. Через несколько дней по совершении у нее кражи Акперова скончалась.

В отношении С.Мамедовой была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Затем решением суда мера эта  была заменена домашним арестом.

Покойная Беюкханум Акперова - мать генерала Государственного таможенного комитета Гамбая Алиева.

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