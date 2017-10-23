В России испытают замену «Сатаны»

До конца 2017 года минобороны России планирует произвести на космодроме Плесецк два бросковых (проверка выхода ракеты из шахты) испытания жидкостной МБР РС-28 «Сармат», сообщили газете «Коммерсантъ» источники, близкие к военному ведомству и ракетной отрасли страны.

«Основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени “Сармата” с последующей работой в течение примерно пяти секунд»,— сказал собеседник «Коммерсанта», добавив, что после штатного первого испытания в 2017-м второе должно состояться в нынешнем же году.

Сроки испытаний «Сармата» неоднократно переносились вследствие неготовности шахтной пусковой установки и самой МБР - в частности, имелись проблемы с жидкостным ракетным двигателем первой ступени.