Турция требует от Германии выдачи 81 путчиста

После неудавшегося путча в июле 2016 года Турция подала в Германию 81 запрос о высылке предполагаемых преступников. Об этом говорится в ответе федерального Министерства юстиции на запрос фракции "левых" в Бундестаге, сообщает агентство dpa.

При этом неизвестно, сколько запросов турецких властей связаны с подозрениями в терроризме.

Турция обвиняет Германию в том, что она укрывает тысячи турецких граждан, подозреваемых Анкарой в терроризме.

"Германии переданы 4500 досье, касающихся сторонников террористической ПКК. И ни по одному из них мы не получили ответа", - заявил на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, то же самое можно сказать о сторонниках движения проповедника Фетхуллаха Гюлена, которых турецкие власти обвиняют в организации путча.