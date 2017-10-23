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Кинопроект из Азербайджана покоряет мир

 

19-го октября фонд Хуберта Балса при Роттердамском кинофестивале объявил имена победителей конкурса кинопроектов. Bпервые в истории этого престижного, мирового уровня киноконкурса  в списке победителей -  азербайджанский номинант. Это - проект фильма "ЯШАР" режиссера Эльвина Адыгезала.

Как сообщил продюсер фильма Теймур Гаджиев, финальная девятка проектов, включая "ЯШАР", была отобрана из 315 заявок, присланных со всего мира.

Это - драма о пожилом человеке, который не может найти общий язык с самыми близкими людьми. Стремясь преодолеть эти невидимые барьеры, главный герой ленты по имени Яшар решается, как ему кажется, на крайние шаги.

До этого "ЯШАР" уже был отобран в секцию "Produire auSud" Нантского кинофестиваля, а также был награжден призом в конкурсе питчингов "Bстречи на Мосту" при Стамбульском кинофестивале.

"Эта лента - образец подлинного независимого кинематографа, и когда в нашу команду влился Этьен де Рико - сопродюсер из Франции, - проект приобрел статус международного и стал получать признание уже на уровне идеи", - сказал Т.Гаджиев.

Авторы проектов-победителей получают денежные призы на развитие своих сценариев. Но еще более важным является то, что данный проект стал обьектом внимания европейских кинопрофессионалов, а его реализация - объектом интереса международных кинокругов.

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