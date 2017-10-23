Багдад жестко ответил Тиллерсону

Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, охарактеризовавшего шиитское народное ополчение Ирака как "иностранное", вызывают удивление Багдада, сообщает пресс-служба премьера Ирака Хайдера аль-Абади со ссылкой на близкий к нему источник, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне, в воскресенье, госсекретарь США призвал иностранные вооруженные группировки, в частности иранские, покинуть Ирак ввиду близости окончательной победы над террористической группировкой "Исламское государство" в регионе.

Между итем шиитское военизированное ополчение (аль-Хашд аш-Шааби) является составной частью иракской армии наряду с федеральной полицией и силами антитеррора.

"Бойцы народного ополчения — это иракцы, граждане страны, пожертвовавшие жизнями ради защиты своей страны и народа. Они подчиняются иракским властям в соответствии с законодательством", — говорится в заявлении пресс-службы премьера.

"Ни одна сторона не имеет права вмешиваться во внутренние дела Ирака и решать, что следует делать иракцам", — говорится в заявлении.

Согласно нему, на территории Ирака не имеется иностранных бойцов, и против ИГИЛ сражаются исключительно граждане страны, тогда как международная коалиция присутствует в ней сугубо для военной поддержки с воздуха и консультирования иракской армии.